объясните пословыцу +Своя земля и в горсти мила+
Русский язык
объясните пословыцу +Своя земля и в горсти мила+
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лучше свое, родное, хоть и мало
Гость:
Смысл пословицы в том, что своя земля дорога для каждого человека, независимо от ее количества : большая страна или маленький участок земли под окном.
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