найдите линейную функцию у=2х m если известно,что график проходит через точку А(-1,5)
Алгебра
найдите линейную функцию у=2х m если известно,что график проходит через точку А(-1,5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значение m находим исходя из того, что график проходит через точку А 2 * (-1) + m = 5 , откуда m = 5 + 2 = 7. Итак, искомая функция Y = 2 * X + 7
Гость:
-1 координата х 5 координата Y подставляем и получаем 5=-2+m m= 5+2=7 значит уравнение: y=2х+7
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