Упростите выражение! sin^(2)t-tgt*ctgt
Математика
Упростите выражение! sin^(2)t-tgt*ctgt
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
используя основніе тригонометрические соотношения: sin^(2)t-tgt*ctgt=sin^(2)t -1=-(1-sin^(2) t)=-cos^(2) t
Гость:
sin²t-tg t*ctg t = sin²t - 1 = -(1-sin²t) = - cos²t Ответ. - cos²t
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