Все имеющиеся конфеты можно разложить либо в 24 маленькие коробки, либо в 15 больших коробок, если в большую коробку класть на 150 г конфет больше, чем в маленькую. Сколько всего имелось килограммов конфет? За икс нужно выразит...

Алгебра

Все имеющиеся конфеты можно разложить либо в 24 маленькие коробки, либо в 15 больших коробок, если в большую коробку класть на 150 г конфет больше, чем в маленькую. Сколько всего имелось килограммов конфет? За икс нужно выразить то что спрашивается в вопросе!!!

Автор: Гость