Все имеющиеся конфеты можно разложить либо в 24 маленькие коробки, либо в 15 больших коробок, если в большую коробку класть на 150 г конфет больше, чем в маленькую. Сколько всего имелось килограммов конфет? За икс нужно выразит...
Алгебра
Все имеющиеся конфеты можно разложить либо в 24 маленькие коробки, либо в 15 больших коробок, если в большую коробку класть на 150 г конфет больше, чем в маленькую. Сколько всего имелось килограммов конфет? За икс нужно выразить то что спрашивается в вопросе!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х гр имелось конфет, тогда х/24 гр помещается в маленькую коробку х/15 гр помещается в большую коробку По условию известно, что в большой коробке на 150 гр конфет больше. Составим уравнение: х/15 - х/24 = 150 (8х - 5х)/120 = 150 3х = 120 * 150 х = 6000 6000 гр = 6 кг конфет имелось всего. Ответ. 6 кг.
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