Мастер переплетает 3 книги в час,а его ученик-2 книги.Как распределить между ними срочный заказ на переплетение 140 книг,чтобы они выполнили эту работу в кратчайший срок?За сколько дней они выполнят заказ?Рабочий день считать 7...

1) 3+2=5 книг - перпелетут за час мастер и ученик работая вместе 2) 140:5=28 часов нужно мастеру и ученику работая вместе, чтобы переплести 140 книг 3) 28*3=84 книги перпеплелет за 28 часов мастер 4) 28*2=56 книг перепелетет за 28 часов ученик 5) 28:7=4 дня нужно мастеру и ученику на перпелетение 140 книг овтет: мастер поручить перплести 84 книги, ученику 56, на работу у них уйдет 4 дня

Гость: Гость:

3+2=5 книг в час переплетают мастер и ученик при совмесной работе 5х7=35 книг переплетут мастер и ученик за 1 день 140:35=4 дня понадобится им для выполнения заказа 140:5х3=84 книги для переплета нужно поручить мастеру для выполнения заказа в кратчайший срок 140:5х2=56книг для переплета нужно поручить ученику