Сочинение я не хочу стать взрослым так как..

Гость: Гость:

Я не хочу стать взрослым, так как понимаю, что это не легко. Каждый день мои родители приходят с работы намного позже, чем я со школы. Мне бы не хотелось столько времени проводить на работе, а потом еще быть раздраженным и не иметь сил сделать еще что-нибудь. Иногда моим родителям не хватает времени, что бы мне что-нибудь купить или свозить меня куда-нибудь. Я думаю, у них действительно нет времени из-за их работы и каких-то проблем. Я еще не взрослый, но мне уже временами тяжело. Я заметил, что чем я старше, тем у меня больше заморочек, дел, и меньше свободного времени. Мне уже не интересны те детские забавы, даже игры уже не внушают интереса мне. К тому же, сейчас мне все больше приходится думать о моей будущей профессии и о том, где я буду учиться. Я вроде еще не работаю, но одни мысли о моей взрослой жизни успели надоесть.