(2cosx-1)*(cos2x+1)=0

Алгебра
(2cosx-1)*(cos2x+1)=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) cos x = 1/2                        2) cos 2*x = -1 x = ± π/3 + 2 * π * n                   2*x = π + 2 * π * n                                                  x = π/2 + π * n
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