Костюм на 59,5 руб. дешевле пальто.Сколько стоит костюм ,если пальто дороже костюма в 1,7 раза?
Алгебра
Костюм на 59,5 руб. дешевле пальто.Сколько стоит костюм ,если пальто дороже костюма в 1,7 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть костюм стоит х руб., тогда пальто стоит 1.7х рублей. По условию задачи 1.7х-х=59.5 0.7х=59.5 х=59.5\0.7 х=85 ответ: костюм стоит 85 рублей
Гость:
х рублей стоит костюм, 1,7х рублей стоит пальто По условию известно, что костюм на 59,5 руб. дешевле пальто. Составим уравнение: 1,7х - х = 59,5 0,7х = 59,5 х = 59,5 : 0,7 х = 85 Ответ. Клстюм стоит 85 рублей.
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