Костюм на 59,5 руб. дешевле пальто.Сколько стоит костюм ,если пальто дороже костюма в 1,7 раза?

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Костюм на 59,5 руб. дешевле пальто.Сколько стоит костюм ,если пальто дороже костюма в 1,7 раза?

Автор: Гость