У Сени в коллекции в 3 раза меньше марок, чем у Вени, а у Жени - в 2 раза больше, чем у Вени.Сколько марок у каждого, если у Жени на 60 марок больше, чем у Сени.

Математика

У Сени в коллекции в 3 раза меньше марок, чем у Вени, а у Жени - в 2 раза больше, чем у Вени.Сколько марок у каждого, если у Жени на 60 марок больше, чем у Сени.

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