У Сени в коллекции в 3 раза меньше марок, чем у Вени, а у Жени - в 2 раза больше, чем у Вени.Сколько марок у каждого, если у Жени на 60 марок больше, чем у Сени.
Математика
У Сени в коллекции в 3 раза меньше марок, чем у Вени, а у Жени - в 2 раза больше, чем у Вени.Сколько марок у каждого, если у Жени на 60 марок больше, чем у Сени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть у Сени х марок, тогда у Вени 3х марок, у Жени 2*3х=6х марок. По условию задачи 6х-х=60 5х=60 х=60\5 х=12 3х=3*12=36 6х=6*12=72 ответ: у Сени 12 марок, у Вени 24 марки, у Жени 72 марки
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