задача в виде равенства У Вани было x яблок,у Пети на 8 яблок больше,а у Нины на 3 яблока меньше,чем у Вани.Вместе у них было 41 яблоко.

Математика

задача в виде равенства У Вани было x яблок,у Пети на 8 яблок больше,а у Нины на 3 яблока меньше,чем у Вани.Вместе у них было 41 яблоко.

Автор: Гость