задача в виде равенства У Вани было x яблок,у Пети на 8 яблок больше,а у Нины на 3 яблока меньше,чем у Вани.Вместе у них было 41 яблоко.
Математика
задача в виде равенства У Вани было x яблок,у Пети на 8 яблок больше,а у Нины на 3 яблока меньше,чем у Вани.Вместе у них было 41 яблоко.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ваня х, Петя х+8, Нина х-3. Всего 41. х+х+8+х-3=41 3х=41-8+3 3х=36 х=12 Ваня 12 ябл., Петя 20 ябл., Нина 9 ябл.
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