Бассейн при одновременном включении 4 кранов заполняет водой за 3/4ч. За какое время тот же бассейн заполняется водой при одновременном включении 6 таких же кранов?
Алгебра
Бассейн при одновременном включении 4 кранов заполняет водой за 3/4ч. За какое время тот же бассейн заполняется водой при одновременном включении 6 таких же кранов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3\4*4=3 ч - нужно одному крану чтобы заполнить басейн 2) 3\6=1\2=0.5 часа - за такое время заполняет басейн при одновременному включении 6 кранов ответ: за полчаса
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