Бассейн при одновременном включении 4 кранов заполняет водой за 3/4ч. За какое время тот же бассейн заполняется водой при одновременном включении 6 таких же кранов?

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Бассейн при одновременном включении 4 кранов заполняет водой за 3/4ч. За какое время тот же бассейн заполняется водой при одновременном включении 6 таких же кранов?

Автор: Гость