Найти число,если:а)его половина равна 9;б)его четверть равна 10;в)удвоив его,получишь 10;г)утроив его,получишь 9;Запиши примером,затем вычисли:а)к произведению чисел 7 и 9 прибавить 79;б)уменьшить в 9 раз разность чисел 120 и 3...

Математика

Найти число,если:а)его половина равна 9;б)его четверть равна 10;в)удвоив его,получишь 10;г)утроив его,получишь 9;Запиши примером,затем вычисли:а)к произведению чисел 7 и 9 прибавить 79;б)уменьшить в 9 раз разность чисел 120 и 39;в)разделить 54 на частное чисел 63 и 7;

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