Найти число,если:а)его половина равна 9;б)его четверть равна 10;в)удвоив его,получишь 10;г)утроив его,получишь 9;Запиши примером,затем вычисли:а)к произведению чисел 7 и 9 прибавить 79;б)уменьшить в 9 раз разность чисел 120 и 3...
Математика
Найти число,если:а)его половина равна 9;б)его четверть равна 10;в)удвоив его,получишь 10;г)утроив его,получишь 9;Запиши примером,затем вычисли:а)к произведению чисел 7 и 9 прибавить 79;б)уменьшить в 9 раз разность чисел 120 и 39;в)разделить 54 на частное чисел 63 и 7;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а. 9*2=18 б. 10*4=40 в.10/2=5 г. 9/3=3 а.7*9+79=142 б.(120-39)/9=9 в.54/(63/7)=6
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