висота конуса = 10 см.,а кут,який утворює твірна конуса з площиною основи - 45 градусів.знайдіть об єм конуса?
Геометрия
висота конуса = 10 см.,а кут,який утворює твірна конуса з площиною основи - 45 градусів.знайдіть об єм конуса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оскільки твірна конуса утворює в основою кут 45 градусів, то радіус основи дорівнює його висоті, тобто 10 см. Отже об'єм конуса V = π * R² * H / 3 = 3,1416 * 100 * 10 / 3 = 1047,2 см³.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти число,если: а)его половина равна 9; б)его четверть равна 10; в)удвоив его,получишь 10; г)утроив его,получишь 9; Запиши примером,затем вычисл...
Математика
Ввпять яблок и три груши весят 810г,а три яблока и пять груш весят 870г. Сколько весит одно яблоко ,одна груша?едите здесь содержание задания...
Математика
задача в виде равенства У Вани было x яблок,у Пети на 8 яблок больше,а у Нины на 3 яблока меньше,чем у Вани.Вместе у них было 41 яблоко.