Дан куб ABCDA1B1C1D1. Найдите угол между прямыми AB и DC1.
Геометрия
Дан куб ABCDA1B1C1D1. Найдите угол между прямыми AB и DC1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ : Они параллельны если смотреть с верху и под углом 45 градусов если смотреть с боку если крышка абсд а основание а1б1с1д1 если а1 лежит под а ,а б1 под б и т.д.
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