В Калуге есть музей космонавтики.В нем хранятся интересные экспонаты.Они рассказывают об К.Э.Циалковском ,С. П. Королеве,наших космонавтах. задание -подчеркните члены предложения

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В Калуге-обстоятельство есть-может быть сказуемое, но не уверена музей космонавтики-подлежащее(либо музей-подлежащее, космонавтики-дополнение) В нем-обстоятельство хранятся-сказуемое интересные-определение экспонаты-подлежащее Они-подлежащее рассказывают-сказуемое об К.Э.Циалковском ,С. П. Королеве,наших космонавтах-дополнение