В Калуге есть музей космонавтики.В нем хранятся интересные экспонаты.Они рассказывают об К.Э.Циалковском ,С. П. Королеве,наших космонавтах. задание -подчеркните члены предложения

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В Калуге есть музей космонавтики.В нем хранятся интересные экспонаты.Они рассказывают об К.Э.Циалковском ,С. П. Королеве,наших космонавтах. задание -подчеркните члены предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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