найдите цифры x и y пятизначного числа 51x3y,если оно без остатка делится на36.
Алгебра
найдите цифры x и y пятизначного числа 51x3y,если оно без остатка делится на36.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поскольку число делится на 36, то оно делится на 2 и на 9, значит цифра y яетная, т.е. равна 0, или 2, или 4, или 6, или 8 а сумма цифр числа 5+1+х+3+y=9+x+y должна делиться на 9, значит сумма x+y должна делиться на 9 тогда варианты x=1 y=8 x=3 y=6 x=5 y=4 x=7 y=2 x=9 y=0 "кандидаты" на искомое число 51138 ,51336, 51534, 51732, 51930 из них подходят числа 51336 и 51732(остальные нацело на 36 не делятся) ответ: 51336 и 51732
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