Даны уравнения движения двух тел: х(1)=5-5t и х(2)=15-10t. Постройте графики движения этих тел и опеределите место и время их встречи графически и аналитически.
Физика
Даны уравнения движения двух тел: х(1)=5-5t и х(2)=15-10t. Постройте графики движения этих тел и опеределите место и время их встречи графически и аналитически.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оба тела двигаются равномерно в направлении. противоположном направлению координатной оси. Для определения времени и места их встречи приравняем правые части уравнений 5 - 5 * t = 15 - 10 * t 5 * t = 10 t = 2 Итак, тела встретятся через 2 секунды в точке 5 - 5 * 2 = -5
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