Даны уравнения движения двух тел: х(1)=5-5t и х(2)=15-10t. Постройте графики движения этих тел и опеределите место и время их встречи графически и аналитически.

Физика

Даны уравнения движения двух тел: х(1)=5-5t и х(2)=15-10t. Постройте графики движения этих тел и опеределите место и время их встречи графически и аналитически.

Автор: Гость