в треугольнике АВС угол с равен 90 градусов ВС=6 АС=10 найти SinB
Геометрия
в треугольнике АВС угол с равен 90 градусов ВС=6 АС=10 найти SinB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гипотенуза АВ по теореме Пифагора равна АВ=корень(AС^2+BC^2)=корень(10^2+6^2)=корень(136)=2*корень(34) По определению синуса острого угла прямоугольного треугольника sin B=AC\AB sin B=10\(2*корень(34))=5\(корень(34)) ответ: 5\(корень(34))
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