Какаое количество информации получит второй игрок при игре в крестики нолики на поле 8*8 после первого хода первого игрока , играющего крестиками?

Экономика

Какаое количество информации получит второй игрок при игре в крестики нолики на поле 8*8 после первого хода первого игрока , играющего крестиками?

Автор: Гость