Какаое количество информации получит второй игрок при игре в крестики нолики на поле 8*8 после первого хода первого игрока , играющего крестиками?
Экономика
Какаое количество информации получит второй игрок при игре в крестики нолики на поле 8*8 после первого хода первого игрока , играющего крестиками?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Игрок мог поставить крестик в любую клетку поля, их 64; по формуле [latex]2^i [/latex]=N узнаем, какое кол-во информации получил второй игрок: [latex]2^i[/latex]=64; i=6. Ответ: 6 бит
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