площадь треугольника со стороной a и высотой h, опущенной на эту сторону, равна 20. выразити длину стороны a, как функцию длины высоты h и найдите область определения и множество значений этой функции.

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Площадь треугольника равна половине произведения его стороны на высоту проведенную к этой стороне S=1/2*a*h=20 поєтому h=2*20/a=40/a Длина высоты h как функция от длины стороны a запишется так h(a)=40/a поскольку а и h - отрезки, то их числовіе значения неотрицательные числа a>0, h>0 область определения a>0 или (0; +бесконечность) область значений h>0 или (0; +бесконечность)