площадь треугольника со стороной a и высотой h, опущенной на эту сторону, равна 20. выразити длину стороны a, как функцию длины высоты h и найдите область определения и множество значений этой функции.
Алгебра
площадь треугольника со стороной a и высотой h, опущенной на эту сторону, равна 20. выразити длину стороны a, как функцию длины высоты h и найдите область определения и множество значений этой функции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь треугольника равна половине произведения его стороны на высоту проведенную к этой стороне S=1/2*a*h=20 поєтому h=2*20/a=40/a Длина высоты h как функция от длины стороны a запишется так h(a)=40/a поскольку а и h - отрезки, то их числовіе значения неотрицательные числа a>0, h>0 область определения a>0 или (0; +бесконечность) область значений h>0 или (0; +бесконечность)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Деревянный куб объемом 8 см^3 распилили на 8 равных кубиков. Чему равна площадь поверхности одного малого кубика???
Русский язык
В Калуге есть музей космонавтики.В нем хранятся интересные экспонаты.Они рассказывают об К.Э.Циалковском ,С. П. Королеве,наших космонавтах. задание...
Физика
Даны уравнения движения двух тел: х(1)=5-5t и х(2)=15-10t. Постройте графики движения этих тел и опеределите место и время их встречи графически и ...
Алгебра