помогите написать сочинение на тему " Интеллигентный человек".

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Человек должен быть интеллигентным! А если его профессия не нуждается в интеллигентности? А если он не смог получить образование: так сложились обстоятельства? А если эта интеллигентность сделала его «белой вороной» среди сотрудников, друзей, родных, становится помехой сближения с другими людьми? Нет, нет и еще раз нет! Интеллигентность нужна при любых обстоятельствах. Она нужна вам и тем, кто вас окружает. Это очень и очень важно, прежде всего, для того, чтобы жить счастливо и долго: именно так, долго! Ведь интеллигентность тождественна моральному здоровью, а здоровье необходимо для того, чтобы жить долго – не только физически, а и умственно. В одной древней книге сказано: «Уважай отца своего и мать свою, и долгожителем будешь на земле». Это касается и всего народа, и каждого отдельно человека. Это мудро. Но вначале определим, что такое интеллигентность, а уже потом – почему она связана с заповедью долголетия. Многие считают, что интеллигентный человек – это человек начитанный, высокообразованный (и образование его преимущественно гуманитарное), много путешествует, знает несколько языков. Тем не менее, можно обладать этими качествами и не быть интеллигентом, а можно ничего этого не иметь и быть все-таки внутренне интеллигентным человеком. В самом деле, лишите интеллигентного человека памяти. Пусть он забудет все на свете, не будет знать классиков литературы, не будет помнить наилучших произведений искусства, если он сможет проняться красотой природы, понять характер и индивидуальность другого человека, а, поняв, поможет ему не проявить грубости, равнодушия, злорадства, зависти и достойно оценит его – вот это и будет истинный интеллигент. Интеллигентность не только в знаниях, а и в способности понять ближнего. Она оказывается в тысяче мелочей: в умении вежливо спорить, скромно вести себя за столом, в умении незаметно (именно незаметно) помочь другому, беречь природу, не сорить вокруг себя – не сорить окурками или бранным словом, плохими идеями (это тоже мусор, да еще и какой!). Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к людям. Интеллигентность нужно в себе развивать, тренировать, тренировать душевные силы, как тренируют физические. А тренировка возможна и необходима при любых условиях. То, что тренировка физических сил оказывает помощь в долголетии – это понятно. Значительно меньше понимают, что для долголетия необходимо тренировать духовные и душевные силы. Дело в том, что недоброжелательная и злая реакция на окружающих, грубость и непонимание тех, кто нас окружает, – это признак душевной и духовной слабости, человеческой неспособности жить… Эстетично невосприимчивый человек – несчастный человек. Человек, который не умеет понять другого человека, который приписывает ему только дурные намерения, который всегда обижается на других, – такой человек омрачает свою жизнь и мешает жить другим. Душевная слабость ведет к физической слабости. Я не врач, но я в этом убежден. Многолетний опыт меня в этом убедил. Приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, но и внешне красивым. Да, именно красивым…