Какой объем водорода(при н.у.) Образуется при полном термическом разложении 2 моль метана?

Химия
Какой объем водорода(при н.у.) Образуется при полном термическом разложении 2 моль метана?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH4 -t-> C + 2H2 n(H2) = 4 моль V(H2) = 4*22,4 = 89,6 л
Гость:
CH4 = C + 2H2 при разложении 2 моль метана по уравнению реакции образуется 2*2=4 моль объем водорода V=v*Vm= 4*22.4=89.6 моль
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