Сочинение:Как прекрасен наш русский язык!

Русский язык
Сочинение:Как прекрасен наш русский язык!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
русский язык богат своими пословицами поговорками. русский язык употребляют во всех странах мира. вот почему русский язык наш прекрасный язык!  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
клетки бактерий,в отличие от растительных клеток,не имеют: а) ядра б)вакуолей в)оболочки г)цитоплазмы
Ответить
Биология
какую роль в жизни растений выполняют межклетники
Ответить
Математика
В магазин привезли 5 мешков риса по 40 в каждом и 7 мешков пшена по 35 в каждом сколько осталось продать кг.пшена реши задачу разными спосабами
Ответить
Химия
Какой объем водорода(при н.у.) Образуется при полном термическом разложении 2 моль метана?
Ответить
Математика
В таблицу 2х5 записали все натуральные числа от 1 до 10. После этого подсчитали каждую из сумм чисел по строке и по столбцу (всего получилось семь ...
Ответить