Сочинение:Как прекрасен наш русский язык!
Русский язык
Сочинение:Как прекрасен наш русский язык!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
русский язык богат своими пословицами поговорками. русский язык употребляют во всех странах мира. вот почему русский язык наш прекрасный язык!
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