клетки бактерий,в отличие от растительных клеток,не имеют: а) ядра б)вакуолей в)оболочки г)цитоплазмы

Биология
клетки бактерий,в отличие от растительных клеток,не имеют: а) ядра б)вакуолей в)оболочки г)цитоплазмы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В бактериях нет ядра
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