ВЫСОТА BM ПРОВЕДЕНА ИЗ ВЕРШИНЫ УГЛА РОМБА ABCD ОБРАЗУЕТ СО СТОРОНОЙ AB УГОЛ 30 ГРАДУСОВ . AM =4САНТИМЕТРА НАЙДИТЕ ДЛИНУ ДИАГОНАЛИ BD РОМБА ,ЕСЛИ ТОЧКА M ЛЕЖИТ НА СТОРОНЕ AD.
Геометрия
ВЫСОТА BM ПРОВЕДЕНА ИЗ ВЕРШИНЫ УГЛА РОМБА ABCD ОБРАЗУЕТ СО СТОРОНОЙ AB УГОЛ 30 ГРАДУСОВ . AM =4САНТИМЕТРА НАЙДИТЕ ДЛИНУ ДИАГОНАЛИ BD РОМБА ,ЕСЛИ ТОЧКА M ЛЕЖИТ НА СТОРОНЕ AD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если сторона АМ=4 см , то сторона АВ= 8 см, так как синус 30 гадусов =1/2. Далее угол ВАD=60 град, следовательно ромб с углами 60 и 240 градусами. Диагональ ВD делит уголы пополам 120/2=60, тогда треуголник DАВ равносторонний (все стороны равны). Сторона АВ= диагонали DВ и равна 8 см. Ответ 8см.
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