Туристы вышли из пункта А в пункт Б если они будут проходить по 40 км в день, то придут в пункт Б в намечанный срок, а если будут проходить по 45 км в день, то за 2 дня до намеченного срока им останется пройти 40 км до Б. Найт...
Математика
Туристы вышли из пункта А в пункт Б если они будут проходить по 40 км в день, то придут в пункт Б в намечанный срок, а если будут проходить по 45 км в день, то за 2 дня до намеченного срока им останется пройти 40 км до Б. Найти расстояние от пункта А до пункта Б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - расстояние между пунктами, у - количество дней. При 40 км в день расстояние равняется у=40х, при 45 км в день у=45*(х-2)+40. 40х=45*(х-2)+40, 40х=45х-90+40, 45х-40х=90-40, 5х=50, х=10. Значит намечанный срок составляет 10 дней, тогда расстояние 10*40=400 км
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