Туристы вышли из пункта А в пункт Б если они будут проходить по 40 км в день, то придут в пункт Б в намечанный срок, а если будут проходить по 45 км в день, то за 2 дня до намеченного срока им останется пройти 40 км до Б. Найт...

Математика

Туристы вышли из пункта А в пункт Б если они будут проходить по 40 км в день, то придут в пункт Б в намечанный срок, а если будут проходить по 45 км в день, то за 2 дня до намеченного срока им останется пройти 40 км до Б. Найти расстояние от пункта А до пункта Б

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