сколька раз по 4 содержится в 12?в 28?
Математика
сколька раз по 4 содержится в 12?в 28?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 12 4 содержится 3 раза, в 28 - 7 раз
Гость:
12/4=3. В 12 содержится 3 аза по 4. 28/4=7. В 28 содержится 7 раз по 4.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
ВЫСОТА BM ПРОВЕДЕНА ИЗ ВЕРШИНЫ УГЛА РОМБА ABCD ОБРАЗУЕТ СО СТОРОНОЙ AB УГОЛ 30 ГРАДУСОВ . AM =4САНТИМЕТРА НАЙДИТЕ ДЛИНУ ДИАГОНАЛИ BD РОМБА ,ЕСЛИ ТО...
Русский язык
Биология
клетки бактерий,в отличие от растительных клеток,не имеют: а) ядра б)вакуолей в)оболочки г)цитоплазмы