один ослик вёз 10 кг сахару а другой ослик 10 кг попкорна у кого поклажа была тяжелее?

Математика

один ослик вёз 10 кг сахару а другой ослик 10 кг попкорна у кого поклажа была тяжелее?

Автор: Гость