один ослик вёз 10 кг сахару а другой ослик 10 кг попкорна у кого поклажа была тяжелее?
Математика
один ослик вёз 10 кг сахару а другой ослик 10 кг попкорна у кого поклажа была тяжелее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ : Одинаковая т. к. вес одинаковый.
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