При сгорании 13,8 грамм органического вещества получилось 26,4 грамм CO2, 16,2 грамм H2O. Плотность его по водороду=23. Найти формулу этого вещества.

Химия

При сгорании 13,8 грамм органического вещества получилось 26,4 грамм CO2, 16,2 грамм H2O. Плотность его по водороду=23. Найти формулу этого вещества.

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