При сгорании 13,8 грамм органического вещества получилось 26,4 грамм CO2, 16,2 грамм H2O. Плотность его по водороду=23. Найти формулу этого вещества.
Химия
При сгорании 13,8 грамм органического вещества получилось 26,4 грамм CO2, 16,2 грамм H2O. Плотность его по водороду=23. Найти формулу этого вещества.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
молярная масса вещ-ва = 23*2=46г/моль n(C)=n(СО2) = 26.4/44=0.6 моль n(H)=2n(Н2О)= 2*16.2/18=1.8 моль простейшая фор-ла вещ-ва 0,6:1,8=1:3 СН3. молярная простейшей=15г/моль истинная фор-ла 46/15=3 значит молек. фор-ла вещ-ва С3Н9
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