относительная молекулярная масса исследуемого вещества равна 237г, масовая доля углерода в нем 10.1% , а хлора 89.9%. установите формулу этого хлорозамененного углеводорода?Ar(Cl)=35.5

Химия

относительная молекулярная масса исследуемого вещества равна 237г, масовая доля углерода в нем 10.1% , а хлора 89.9%. установите формулу этого хлорозамененного углеводорода?Ar(Cl)=35.5

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