относительная молекулярная масса исследуемого вещества равна 237г, масовая доля углерода в нем 10.1% , а хлора 89.9%. установите формулу этого хлорозамененного углеводорода?Ar(Cl)=35.5
Химия
относительная молекулярная масса исследуемого вещества равна 237г, масовая доля углерода в нем 10.1% , а хлора 89.9%. установите формулу этого хлорозамененного углеводорода?Ar(Cl)=35.5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
w(элемента)= M(элента)/(вещества)*100 СхСly 12*х =237*0,101=24 х=2 35.5y=237 *0.899=213.063 y=6 C2Cl6 - гексахлорэтан
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