Для организации математического вечера учащиеся Х класса должны избрать оргкомитет в составе председателя, секретаря и двух членов оргкомитета. Сколькими способами можно избрать оргкомитет, если в классе 30 учащихся?
Математика
Для организации математического вечера учащиеся Х класса должны избрать оргкомитет в составе председателя, секретаря и двух членов оргкомитета. Сколькими способами можно избрать оргкомитет, если в классе 30 учащихся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: С -сочетание 4 из 30 умножить 4 и умножить на 3 С чем вы не согласны? Прошу разъяснить.
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