39х-5х-4х+28 при х=3;х=5

Математика
39х-5х-4х+28 при х=3;х=5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
39х-5х-4х+28=30х+28 30х+28=30*3+28=118 30х+28=30*5+28=178
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