Сщставьте уравнение реакции соеденения кислорода со следующими простыми веществами: а)натрием; б)магнием; в)цинком; г)серебром; д)алюминием.
Химия
Сщставьте уравнение реакции соеденения кислорода со следующими простыми веществами: а)натрием; б)магнием; в)цинком; г)серебром; д)алюминием.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Na+O2=2Na2O 2Mg+O2=2MgO 2Zn+O2=2ZnO 4Ag+O2=2Ag2O 4Al+3O2=2Al2O3
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