составить по три формулы оксидов а) одновалентных металлов б) двухвалентных металлов в) трёхвалентных металлов г) четырёхвалентных металлов

Химия

составить по три формулы оксидов а) одновалентных металлов б) двухвалентных металлов в) трёхвалентных металлов г) четырёхвалентных металлов

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