составить по три формулы оксидов  а) одновалентных металлов б) двухвалентных металлов в) трёхвалентных металлов г) четырёхвалентных металлов

Химия
составить по три формулы оксидов  а) одновалентных металлов б) двухвалентных металлов в) трёхвалентных металлов г) четырёхвалентных металлов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) Na2O, K2O, Ag2O b) MgO, CaO, ZnO c) Al2O3, Fe2O3, Cr2O3 d) ZrO2, TiO2, ThO2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для организации математического вечера учащиеся Х класса должны избрать оргкомитет в составе председателя, секретаря и двух членов оргкомитета. Ско...
Ответить
Русский язык
схема предложения : Стержень кисти и даже зелёные ножки ягод : всё оставалось на ветке.
Ответить
Химия
относительная молекулярная масса исследуемого вещества равна 237г, масовая доля углерода в нем 10.1% , а хлора 89.9%. установите формулу этого хлор...
Ответить
Математика
один ослик вёз 10 кг сахару а другой ослик 10 кг попкорна у кого поклажа была тяжелее?
Ответить
Химия
При сгорании 13,8 грамм органического вещества получилось 26,4 грамм CO2,  16,2 грамм H2O. Плотность его по водороду=23. Найти формулу этого вещества.
Ответить