В ПАКЕТЕ БЫЛО 350г САХАРА.КОГДА В НЕГО ДОБАВИЛИ ЕЩЁ САХАРА,В НЕМ СТАЛО 900г.СКОЛЬКО ГРАММОВ САХАРА ДОБАВИЛИ В ПАКЕТ?

Математика

В ПАКЕТЕ БЫЛО 350г САХАРА.КОГДА В НЕГО ДОБАВИЛИ ЕЩЁ САХАРА,В НЕМ СТАЛО 900г.СКОЛЬКО ГРАММОВ САХАРА ДОБАВИЛИ В ПАКЕТ?

Автор: Гость