В ПАКЕТЕ БЫЛО 350г САХАРА.КОГДА В НЕГО ДОБАВИЛИ ЕЩЁ САХАРА,В НЕМ СТАЛО 900г.СКОЛЬКО ГРАММОВ САХАРА ДОБАВИЛИ В ПАКЕТ?
Математика
В ПАКЕТЕ БЫЛО 350г САХАРА.КОГДА В НЕГО ДОБАВИЛИ ЕЩЁ САХАРА,В НЕМ СТАЛО 900г.СКОЛЬКО ГРАММОВ САХАРА ДОБАВИЛИ В ПАКЕТ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 900-350=550 г - добавили сахарав пакет ответ: 550 г сахара добавили
Гость:
900-350=550(гр) Ответ: в пакет добавил 550 гр сахара.
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