на первом участке на 9 кустов смородины больше чем на втором.если со второго участка пересадили на первый 3 куста то на первом участке станет в 1,5 раза больше кустов смородины чем на втором. сколько кустов смородины на первом ...

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на первом участке на 9 кустов смородины больше чем на втором.если со второго участка пересадили на первый 3 куста то на первом участке станет в 1,5 раза больше кустов смородины чем на втором. сколько кустов смородины на первом участке?

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