на первом участке на 9 кустов смородины больше чем на втором.если со второго участка пересадили на первый 3 куста то на первом участке станет в 1,5 раза больше кустов смородины чем на втором. сколько кустов смородины на первом ...
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на первом участке на 9 кустов смородины больше чем на втором.если со второго участка пересадили на первый 3 куста то на первом участке станет в 1,5 раза больше кустов смородины чем на втором. сколько кустов смородины на первом участке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть на первом участке было Х кустов. Тогда на втором участке было Х - 9 кустов. После пересадки на втором участке стало Х - 12 кустов, а на первом - Х + 3. Получаем уравнение Х + 3 = 1,5 * (Х - 12) Х + 3 = 1,5 * Х - 18 1,5 * Х - Х = 3 + 18 0,5 * Х = 21 Х = 21 * 2 = 42 Итак, на первом участке было 42 куста.
Гость:
пусть на первом участке х кустов смородины, тогда на втором х-9 кустов смородины. по условию задачи составляем уравнение 1.5(х-9-3)=х+3 1.5(х-12)=х+3 1.5х-18=х+3 1.5х-х=3+18 0.5х=21 х=21\0.5 х=42 ответ: на первом участке 42 куста смородины
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