какая параллель проходит через панаамский канал
Українська література
какая параллель проходит через панаамский канал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через Панамский канал проходит 9 параллель
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