Плотность кислорода равна 1,3 г/л. Найдите количество вещества кислорода, которое содержится в 1 л его. Сколько молекул кислорода содержится в 1 л? в 1 мл? в 1м3?

Химия

Плотность кислорода равна 1,3 г/л. Найдите количество вещества кислорода, которое содержится в 1 л его. Сколько молекул кислорода содержится в 1 л? в 1 мл? в 1м3?

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