Плотность кислорода равна 1,3 г/л. Найдите количество вещества кислорода, которое содержится в 1 л его. Сколько молекул кислорода содержится в 1 л? в 1 мл? в 1м3?
Химия
Плотность кислорода равна 1,3 г/л. Найдите количество вещества кислорода, которое содержится в 1 л его. Сколько молекул кислорода содержится в 1 л? в 1 мл? в 1м3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса 1л кислорода 1,3г, кол-во вещ-ва 1,3/32=0,04моль. число молекул в 1 л: 6,02*10^23= 24*10^21 молекул так же 1мл, 1л=1000мл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
на первом участке на 9 кустов смородины больше чем на втором.если со второго участка пересадили на первый 3 куста то на первом участке станет в 1,5...
Українська література
Математика
У Алёши в кошельке 6 монет по 5 рублей и две купюры по 10 рублей.Он купил 3 тетради по цене 8 рублей, ластик за 2 рубля,и линейку за 9 рублей.На ос...
Физика
С каким ускорением движется тело массой 20 кг, на которое действует три равные силы по 40 Н каждая, лежащие в одной плоскости и направненные под у...