Составить квадратное уравнение с корнями 1,4 и -5 / 7

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по теореме Виета для квадратного уравения x^2+ax+b=0 выполняется х1+х2=-а х1*х2=b поєтому a=-(1.4+(-5\7))=-(14\10-5\7)=-(7\5-5\7)=5\7-7\5=25\35-49\35=(25-49)\25=-24\35 b=1.4*(-5\7)=7\5*(-5\7)=-1 так что квадратное уравнение с корнями 1,4 и -5 / 7имеет вид x^2-24\35x-1=0 или 35x^2-24x-35=0