может ликвадратное уравнение ах2+вх+сҺ=0 с целыми коэффициентами иметь дискриминант равный 23

Математика
может ликвадратное уравнение ах2+вх+сҺ=0 с целыми коэффициентами иметь дискриминант равный 23
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дискриминант данного квадратного уравнения D=b^2-4ach квадрат целого числа при делении на 4 дает остаток 0 или 1, а 4асh дает при делении на 4 остаток 0, поєтому дискриминант при делении на 4 даст остаток 0 (0-0=0)или 1 (1-0=1). ЧИсло 23 при делении на 4 дает остаток 3. А значит 23 не может быть дискриминантом квадратного уравенения ах2+вх+сҺ=0 с целыми коэффициентами ответ: нет
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