Какое ускорение сообщает спортсмен ядру массой 5 кг, если толкает его с силой 1000 Н?
Физика
Какое ускорение сообщает спортсмен ядру массой 5 кг, если толкает его с силой 1000 Н?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласно второму закону Ньютона F = m * a. При F = 1000 H и m = 5 кг а = 1000 / 5 = 200 м/с²
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