Введите здесь содержание задания...Три сына хана получили в наследство большую отару овец. Старшему сыну достались 25 частей стада, среднему-10 частей, а младшему- 1часть. Сколько овец было в отаре, если средний брат получил на...
Математика
Введите здесь содержание задания...Три сына хана получили в наследство большую отару овец. Старшему сыну достались 25 частей стада, среднему-10 частей, а младшему- 1часть. Сколько овец было в отаре, если средний брат получил на 765 овец больше, чем младший?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пуст всю отару разделили на x частей, тогда старший сын получил 25x овец, средний 10x овец и младший x овец. Из условия задачи 10x-x=765 9x=765 x=765/9 x=85 - овцы, которые получил младший брат 10x=85*10=850 - овцы, которые получил средний брат 25x=25*85=2125- овцы, которые получил старший брат Всего в отаре было: 85+850+2125=3060 овец
Гость:
Общее количество частей 25 + 10 + 1 = 36. Тогда средний брат получил 10/36 отары, а младший брат - 1/36 отары. Если количаство овец в отаре Х, то получаем уравнение 10/36 * X - 1/36 * X = 1/4 * X = 765 , откуда Х = 765 * 4 = 3060.
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