Введите здесь содержание задания...Три сына хана получили в наследство большую отару овец. Старшему сыну достались 25 частей стада, среднему-10 частей, а младшему- 1часть. Сколько овец было в отаре, если средний брат получил на...

Гость: Гость:

Пуст всю отару разделили на x частей, тогда старший сын получил 25x овец, средний 10x овец и младший x овец. Из условия задачи 10x-x=765 9x=765 x=765/9 x=85 - овцы, которые получил младший брат 10x=85*10=850 - овцы, которые получил средний брат 25x=25*85=2125- овцы, которые получил старший брат Всего в отаре было: 85+850+2125=3060 овец