постройте график функции игрек равно минус квадратный корень из икса
Алгебра
постройте график функции игрек равно минус квадратный корень из икса
Ответ(ы) на вопрос:
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y=-√x x∈[0;∞) x 0 1 4 9 y 0 -1 -2 -3
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