постройте график функции игрек равно минус квадратный корень из икса

Алгебра
постройте график функции игрек равно минус квадратный корень из икса
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=-√x x∈[0;∞) x      0      1     4      9 y      0     -1    -2     -3
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