В равнобедренную трапецию,меньшее основание которой равно 1,вписана окружность радиуса1. Найти площадь трапеции
Геометрия
В равнобедренную трапецию,меньшее основание которой равно 1,вписана окружность радиуса1. Найти площадь трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такую траецию можно нарисовать только одну по построению получается что нижнеее основание равно 4см а верхнее 1см по формуле находим что площадь равна. (4+1)*2/2 =5 Ответ : 5см
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