Какие нормы русского языка нарушены в предложениях? Найти ошибки и исправить их. 1) Путешественники изумились необычным видом гор. 2) Командующий войск военного округа принимает парад,посвященный Дню Победы. 3) Сейчас он куриру...
Русский язык
Какие нормы русского языка нарушены в предложениях? Найти ошибки и исправить их. 1) Путешественники изумились необычным видом гор. 2) Командующий войск военного округа принимает парад,посвященный Дню Победы. 3) Сейчас он курирует студенческими строительными отрядами. 4) Володей обуревала жажда деятельности. 5) Пришлось выслушать несправедливые,оскорбительные его достоинству слова. Придумайте предложения, в которых бы относительные местоимения выступали бы в роли подлежащего,сказуемого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарушены синтаксические нормы русского языка. В частности, нарушение управления (в словосочетаниях – поэтому нарушены именно синтаксические нормы). 1) Путешественники изумились необычным видом гор. Путешественники изумились (чему? а не чем?) необычному виду гор. 2) Командующий войск военного округа принимает парад,посвященный Дню Победы. Командующий (чем? а не чего?) войсками военного округа принимает парад,посвященный Дню Победы 3) Сейчас он курирует студенческими строительными отрядами. Сейчас он курирует (кого?что? а не чем?) студенческие строительные отряды. 4) Володей обуревала жажда деятельности.(обуревать кого? а не кем?) Володю обуревала жажда деятельности. 5) Пришлось выслушать несправедливые,оскорбительные его достоинству слова. Пришлось выслушать несправедливые, оскорбительные (для чего? вместо чему?) для его достоинства слова. Придумайте предложения, в которых бы относительные местоимения выступали бы в роли подлежащего,сказуемого. Я не знаю, КТО приходил вчера (подлежащее) Ученик нашел слово, которое нужно было вставить: это БЫЛО СЛОВО «КТО» (прописными буквами выделено всё сказуемое, в состав которого входит и относительное местоименте «кто»).
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