Какие нормы русского языка нарушены в предложениях? Найти ошибки и исправить их. 1) Путешественники изумились необычным видом гор. 2) Командующий войск военного округа принимает парад,посвященный Дню Победы. 3) Сейчас он куриру...

Гость: Гость:

Нарушены синтаксические нормы русского языка. В частности, нарушение управления (в словосочетаниях – поэтому нарушены именно синтаксические нормы). 1) Путешественники изумились необычным видом гор. Путешественники изумились (чему? а не чем?) необычному виду гор. 2) Командующий войск военного округа принимает парад,посвященный Дню Победы. Командующий (чем? а не чего?) войсками военного округа принимает парад,посвященный Дню Победы 3) Сейчас он курирует студенческими строительными отрядами. Сейчас он курирует (кого?что? а не чем?) студенческие строительные отряды. 4) Володей обуревала жажда деятельности.(обуревать кого? а не кем?) Володю обуревала жажда деятельности. 5) Пришлось выслушать несправедливые,оскорбительные его достоинству слова. Пришлось выслушать несправедливые, оскорбительные (для чего? вместо чему?) для его достоинства слова. Придумайте предложения, в которых бы относительные местоимения выступали бы в роли подлежащего,сказуемого. Я не знаю, КТО приходил вчера (подлежащее) Ученик нашел слово, которое нужно было вставить: это БЫЛО СЛОВО «КТО» (прописными буквами выделено всё сказуемое, в состав которого входит и относительное местоименте «кто»).