измените порядок частей сложных предложений: куры раскудахтались по всем соседским дворам а чёрный кот промчался тяжёлым галопом через сад и прыгнул на берёзу.

Русский язык
измените порядок частей сложных предложений: куры раскудахтались по всем соседским дворам а чёрный кот промчался тяжёлым галопом через сад и прыгнул на берёзу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Черный кот промчался тяжелым галопом через сад и прыгнул на березу, а куры раскудахтались по всем соседским дворам. (перед И запятая не нужна, так как этот союз соединяет однородные сказуемые ПРОМЧАЛСЯ и ПРЫГНУЛ)
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