измените порядок частей сложных предложений:куры раскудахтались по всем соседским дворам а чёрный кот промчался тяжёлым галопом через сад и прыгнул на берёзу. уже стемнело,когда мы взяли деревню. вечер ясен и тиха розовая вода....
Русский язык
измените порядок частей сложных предложений:куры раскудахтались по всем соседским дворам а чёрный кот промчался тяжёлым галопом через сад и прыгнул на берёзу. уже стемнело,когда мы взяли деревню. вечер ясен и тиха розовая вода. когда старый хозяин уезжал на работу в саду становилось пустынно и тихо. иванов разжёг небольшой костёр чтобы приготовить яичницу на ужин для маши и для себя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чёрный кот промчался тяжёлым галопом через сад и прыгнул на берёзу, а куры раскудахтались по всем соседским дворам. Когда мы взяли деревню, уже стемнело. Тиха розовая вода, и вечер ясен. В саду становилось пустынно и тихо, когда старый хозяин уезжал на работу. Чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя, Иванов разжёг небольшой костёр.
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