Гость: Гость:

Чёрный кот промчался тяжёлым галопом через сад и прыгнул на берёзу, а куры раскудахтались по всем соседским дворам. Когда мы взяли деревню, уже стемнело. Тиха розовая вода, и вечер ясен. В саду становилось пустынно и тихо, когда старый хозяин уезжал на работу. Чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя, Иванов разжёг небольшой костёр.