500г воды при температуре 20С сообщили 20,95 кДж теплоты. какой стала температура воды?

Физика
500г воды при температуре 20С сообщили 20,95 кДж теплоты. какой стала температура воды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удельная темплоемкость воды  4183 Дж/(кг * К), поэтому сообщив   500 г воды 20,95 кДж тепла, ее можно нагреть на  20950 / (0,5 * 4183) ≈ 10 градусов, то есть температура воды станет  20 + 10 = 30°С.
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