как имея две ёмкости 9л и 4л принести из речки 6л воды?

Набираем полностью 9 литровую выливаем в 4литровую 4 литра осталось 5 потом ешё 4 литра осталось 1 литр принесли домой теперь дома 1 литр воды потом делаем тоже самое. Стало 2 литра воды дома и потом приносим ешё 4 литра воды так воопще можно принести люьое количество воды.

Гость: Гость:

Набрать из речки в 9л -> перелить в 4л -> вылить Оставшиеся 5л перелить в 4л -> вылить Оставшийся 1л перелить в 4л Набрать из речки в 9л -> перелить в 4л (т.к. там есть уже 1л, то перельётся только 3л) В 9л ёмкости останется 6л