как имея две ёмкости 9л и 4л принести из речки 6л воды?
Математика
как имея две ёмкости 9л и 4л принести из речки 6л воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Набираем полностью 9 литровую выливаем в 4литровую 4 литра осталось 5 потом ешё 4 литра осталось 1 литр принесли домой теперь дома 1 литр воды потом делаем тоже самое. Стало 2 литра воды дома и потом приносим ешё 4 литра воды так воопще можно принести люьое количество воды.
Гость:
Набрать из речки в 9л -> перелить в 4л -> вылить Оставшиеся 5л перелить в 4л -> вылить Оставшийся 1л перелить в 4л Набрать из речки в 9л -> перелить в 4л (т.к. там есть уже 1л, то перельётся только 3л) В 9л ёмкости останется 6л
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