Потяг,що рухається після початку гальмування з прискоренням 0,3м/с2,через 21 с зупинився.Визначити швидкість на момент початку гальмування і гальмовий шлях.
Физика
Потяг,що рухається після початку гальмування з прискоренням 0,3м/с2,через 21 с зупинився.Визначити швидкість на момент початку гальмування і гальмовий шлях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Початкова швидкість V = a * t = 0,3 * 21 = 6,3 м/c. Гальмовий шлях S = V²/(2 * a) = 6,3² / (2 * 0,3) = 39,69 / 0,6 = 66,15 м.
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